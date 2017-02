„Jakob“ steht: Schneemann in Bischofsgrün ist heuer 10,24 Meter hoch

Der Riesen-Schneemann in Bischofsgrün, „Jakob“, ist fertig. 10,24 Meter misst er in diesem Jahr. Das ist zwar kein neuer Rekord, allerdings etwas Besonderes, denn das ist die gleiche Zahlenkombi wie beim Ochsenkopf, der 1024 Meter hoch ist.

Das milde und stürmische Wetter macht dem Riesenschneemann bisher übrigens nichts aus.

Am Montag gibt’s dann das traditionelle Schneemannfest.