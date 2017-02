Jakob wird gebaut: Bischofsgrüner Schneemann entsteht in den nächsten Stunden

Am Montag steigt das traditionelle Schneemannfest in Bischofsgrün – ein viel beachteter und beliebter Event in der Region. Zeit, Schneemann Jakob zu bauen. Gestern haben die Bischofsgrüner den Schnee auf den Marktplatz gefahren. Dank des Schneebergs und der Schneelager dort gibt’s genug Material für den Riesen-Schneemann. Seit heute Morgen wird gebaut, Fans können über Videostream live dabei sein.

Gebaut wird der Schneemann übrigens ehrenamtlich. Finanziert wird der Aufwand hauptsächlich durch Spenden. Das Schneemannfest hat den Fremdenverkehrsort Bischofsgrün weit über Bayern hinaus bekannt gemacht.