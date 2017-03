Jennerbahn tritt letzte Gipfelfahrt an

Schönau am Königssee (dpa/lby) – Sie hat fast 64 Jahre insgesamt rund zehn Millionen Bergfans bequem auf den Gipfel und wieder runter gebracht: Die Jennerseilbahn am Königssee. Damit ist nun Schluss. Heute werden die Zweier-Gondeln aus dem Jahr 1978 zum letzen Mal ihre Berg- und Talfahrt am Jenner machen. Dann wird die Seilbahn komplett abgerissen.

In rund einjähriger Bauzeit soll eine neue und schnellere Bahn gebaut werden, die mit Zehner-Gondeln insgesamt statt 500 etwa 1600 Gäste pro Stunde befördern kann. Die Kosten von 47,7 Millionen Euro teilen sich die Berchtesgadener Bergbahn AG, Fremdinvestoren und der Freistaat. Am Abschiedstag sind die Bahnfahrten ermäßigt, nachmittags tritt die Musikkappelle der Freiwilligen Feuerwehr auf der Terrasse der Bergstation auf. Am Nachmittag begleiten Weisenbläser die letzte Jennerbahn-Kabine ins Tal.