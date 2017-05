Jetzt abstimmen: Geld von der Sparda-Bank für den Kindergarten Waaggasse

Der Montessori-Kindergarten in der Waaggasse in Kulmbach bittet um Ihre Unterstützung. Mit einem Mausklick können Sie dem Kindergarten helfen, Geld von der Sparda-Bank zu bekommen. Bis zum 1. Juni können Sie bei einem Online-Wettbewerb abstimmen. „Mit dem Geld wollen wir unseren Turnraum in eine kreative Bewegungslandschaft verwandeln, mit lebensnahen Bewegungsmöglichkeiten zum Balancieren, Klettern, Schaukeln und mehr“, sagt Leiterin Marion Jankowitsch. Das hilft vor allem den Kindern, die in ihrer geistigen und körperlichen Entwicklung verzögert oder beeinträchtigt sind.

Das Preisgeld des Wettebewerbs richtet sich nach der Stimmenanzahl. Den Link finden Sie hier: https://www.sparda-machts-moeglich.de/.