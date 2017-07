Jetzt auch offiziell: Neue „Alte Feuerwache“ hat geöffnet

Eine Woche lang hatte sie schon inoffiziell geöffnet, heute ist in der „Alten Feuerwache“ auch offiziell der Startschuss gefallen.

Ab sofort hält die „Chilli´s Group“ aus Fürth die Fäden in Kulmbachs ehemaligen In-Lokal in der Hand.

Die Gäste wolle man mit einem neuen Konzept, einem neuen Stil und einer neuen Mannschaft überzeugen, so Geschäftsführer Afshin Javashi, der auch zur Bierpreis-Kritik der letzten Woche Stellung nahm.

Vor allem in den sozialen Netzwerken hatten sich viele Menschen über den Preis von 3 Euro 60 für ein 0,4-Liter-Bier beschwert.