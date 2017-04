Journalist Obermaier erhält Pulitzer-Preis

München/New York (dpa) – Der Münchner Journalist Frederik Obermaier (33) von der «Süddeutschen Zeitung» freut sich über den Pulitzer-Preis für die Recherchen zu den «Panama Papers». «Es ist natürlich unglaublich, weil das der Traum eines jeden Journalisten ist», sagte er am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in München. «Dass die renommierte Jury eine so lange und harte Arbeit von einem so riesigen Team würdigt, ist natürlich sehr sehr schön.» Obermaier und sein Kollege Bastian Obermayer hatten die Recherchen zu den «Panama Papers» bei der «SZ» gestartet, nachdem eine anonyme Quelle ihnen mehr als 11,5 Millionen Dokumente der panamaischen Anwaltskanzlei Mossack-Fonseca zugespielt hatte, in denen sich zahlreiche Belege für undurchsichtige Geschäfte teilweise prominenter Persönlichkeiten mit Offshore-Firmen fanden. Journalisten aus aller Welt arbeiteten sich an dem Material ab.

Das in Washington ansässige Internationale Netzwerk Investigativer Journalisten (ICIJ), der in Kalifornien sitzende Medienkonzern McClatchy und der «Miami Herald» hatten am Montagabend den Pulitzer-Preis für «erklärende Berichterstattung» über die «Panama Papers» erhalten. Deutsche Medien können diese renommierte Auszeichnung nicht gewinnen, aber die «Süddeutsche Zeitung» kam jetzt so nah dran, wie wohl nur irgend möglich. Indirekt gehöre die Ehrung auch allen anderen weltweit beteiligten Medien, sagte der Vorsitzende des Pulitzer-Preis-Gremiums, Mike Pride. «Es ist keine Frage, dass dies ein viel größeres Projekt war.»

Die Auszeichnung zeige auch, dass sich das Arbeitsmodell der internationalen Kooperation unter Journalisten durchsetze, sagte Obermaier in München. Für ihn und seinen Kollegen Obermayer wurden die «Panama Papers» zu einer großen Erfolgsgeschichte. Die beiden Investigativ-Reporter und ihre Kollegin Vanessa Wormer wurden bereits im Februar als «Journalisten des Jahres» ausgezeichnet. Der Streamingdienst Netflix plant derzeit eine Serie, die auf ihrem Buch 2016 erschienenen Buch «Panama Papers. Die Geschichte einer weltweiten Enthüllung» basiert.