Jubiläum des Theaterverbandes: Kulmbacher Bühnen zu Gast in Berlin

Wir fahren nach Berlin – das heißt es an diesem Wochenende für mehrere Bühnen aus dem Kulmbacher Raum. Das TIK Theater Neuenmarkt und die Kulmbacher Bühnen Schauhaufen und Buschklopfer sind ab heute zu Gast bei der 125-Jahrfeier des Bundes Deutscher Amateurtheater. Heute gibt es die Eröffnung des Jubiläums, bei dem das TIK Auszüge aus dem Stück „Der Fall Luther“ gespielt hat. Morgen steht die Gruppe mit der Goethe Revue „Der Faust in der Tasche“ auf der Bühne der Internationalen Gartenausstellung. Bis zum 14. September finden in Berlin unterschiedliche Theaterveranstaltungen statt.