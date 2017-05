Jürgen Vonbrunn geht: Kulmbacher Schulamtsleiter wird zum Ruheständler

Im Gespräch mit Radio Plassenburg hat er mal gesagt „manchmal muss man auch ein breites Kreuz haben“ – und so hat er auch sein Amt verstanden. Jürgen Vonbrunn, seit neun Jahren Leiter des Schulamts Kulmbach ist 65 und er geht in den Ruhestand. Das Menschliche liegt und lag ihm am Herzen, das macht er heute in der Bayerischen Rundschau deutlich. Die Schüler, junge Menschen fördern, wo es geht, und auch die so genannten verlorenen Fälle nicht verloren geben.

Dem Kulmbacher Schulstandort stellt Vonbrunn ein gutes Zeugnis aus. Der sei schon gut vernetzt gewesen, als er die Leitung am Schulamt übernommen habe, die Kinder und Jugendarbeit ist mehrfach bundesweit gelobt und ausgezeichnet. Die kurzen Wege sind es, die dem scheidenden Schulamtsleiter die Arbeit erleichtert haben.

Ein Nachfolger an der Spitze des Kulmbacher Schulamtes steht noch nicht fest.