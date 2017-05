Jugendfreizeit in Bruck: Stadt Kulmbach sucht männliche Betreuer

Ganze Generationen von Kulmbachern waren schon einmal dabei – bei der Jugendfreizeit der Stadt Kulmbach im österreichischen Bruck. Auch heuer findet sie in den ersten beiden Sommerferienwochen statt. Was heuer noch fehlt, sind männliche Betreuer. Sie sollten mindestens 18 Jahre alt sein, einen Erste-Hilfe-Kurs besucht haben und im Idealfall schon Erfahrung in der Jugendarbeit haben.

Ihre Aufgabe ist es, eine Gruppe von circa zehn bis zwölf Jungen im Alter von 10 bis 15 Jahren zu betreuen. Dafür gibt es auch ein bisschen Geld. Alle Infos gibt es bei der Kulturabteilung der Stadt Kulmbach unter der 940 262.