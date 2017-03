Zwei Wochen Ferien in Österreich – das ist auch in diesem Jahr für Kinder aus Kulmbach möglich. Die Stadt bietet wieder die Ferienfreizeit nach Bruck an – Anmeldungen sind ab sofort möglich. Dabei sein können Kinder zwischen 10 und 15 Jahren und los geht es direkt zum Ferienstart am 31. Juli. Die Kosten liegen bei 440 Euro; Anmeldeformulare bekommen Interessierte im Kulturamt im Oberhacken.