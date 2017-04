Jugendliche füllen 13-Jährige bis zur Bewusstlosigkeit ab

Garmisch-Partenkirchen (dpa/lby) – Jugendliche haben am Samstagabend in Garmisch-Partenkirchen ein 13 Jahre altes Mädchen bis zur Bewusstlosigkeit mit hochprozentigem Alkohol abgefüllt. Die Schülerin wurde mit einer schweren Alkoholvergiftung in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte. Zeugen hatten den Beamten mitgeteilt, dass in einem Waldstück ein volltrunkenes Mädchen auf dem Boden liege. Die Polizei traf eine Clique Jugendlicher an und fand das bewusstlose und stark unterkühlte Mädchen. Zeugen zufolge hatten zwei 16 und 18 Jahre alte Schüler die 13-Jährige abgefüllt. Bei ihr wurden knapp 1,9 Promille festgestellt. Die Jugendlichen müssen sich nun wegen schwerer Körperverletzung verantworten.