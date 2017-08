Jugendliche zündeln in Schule und setzen Fassade in Brand

Bad Tölz (dpa/lby) – Mehrere Jugendliche haben in einer Schule in Oberbayern mutmaßlich mit Feuer gespielt und dabei einen Brand ausgelöst. Wie ein Polizeisprecher in Rosenheim in der Nacht zu Dienstag sagte, geriet an dem Schulgebäude in Bad Tölz eine Fassade in Brand. Die Feuerwehr habe den Brand in kurzer Zeit löschen können, Menschen seien nicht verletzt worden. Die Höhe des Sachschadens stand zunächst nicht fest. Fahnder hätten nach dem Brand am Montagabend vier Jugendliche aufgegriffen. Einer von ihnen sei anscheinend für das Feuer verantwortlich, sagte der Sprecher.