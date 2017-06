Friedberg (dpa/lby) – Ein Jugendlicher ist bei einem Badeunfall in Schwaben tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben vom Samstag wollte der 17-Jährige mit Freunden zu einer Insel im Friedberger Baggersee schwimmen, als ihn die Gruppe nicht mehr sah. Die Jugendlichen alarmierten die Einsatzkräfte, die den Jungen am Freitagabend aus dem See holten. Reanimationsmaßnahmen vor Ort sowie im Krankenhaus blieben erfolglos.