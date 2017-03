Jugendwerkstatt die nächste: 246 Jugendliche sollen sagen, was ihnen in der VG-Untersteinach fehlt

Mehr als die Hälfte aller Gemeinden im Landkreis Kulmbach hatten schon das Vergnügen. Heute Abend gibt’s die nächste Jugendwerkstatt im Landkreis Kulmbach. Diesmal für die ganze VG Untersteinach, also Untersteinach, Kupferberg, Guttenberg und Ludwigschorgast. Eingeladen sind 246 Jugendliche.

Die Jugendwerkstätten sind eine Erfindung der Jugendarbeit im Landkreis Kulmbach. Der Sinn: junge Leute in ihrer Gemeinde aktiv in den Dialog holen und mit ihnen zusammen herausarbeiten, was sie brauchen, wie sie ihre Gemeinde sehen und wo die Zukunft der Gemeinde liegt.

Der Kreisjugendring betreut die Veranstaltung mit einem 15-köpfigen Team. In einem Workshop werden mehrere Themengebiete erarbeitet und direkt vor Ort mit dem Bürgermeistern und Gemeinderäten besprochen.

Die Kulmbacher Jugendwerkstätten sind so erfolgreich, dass sie inzwischen in ganz Oberfranken angeboten werden und die Jugendarbeit von hier auch in Nürnberg Kollegen dazu schult.