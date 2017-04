Jung-Imker sollten mehr Bienen halten und Honig verkaufen

Schwarzach am Main (dpa/lby) – Deutscher Honig ist im Moment ein Kassenschlager. «Regionaler Honig ist in letzter Zeit so begehrt wie nie zuvor», sagte Peter Maske, Präsident des Deutschen Imkerbundes, in Schwarzach am Main. «Es gibt Regionen, da kostet der Honig acht bis zehn Euro pro 500-Gramm-Glas. Und er wird trotzdem gekauft.» Regionaler Honig ist ohnehin schon Mangelware. Gerade einmal 20 Prozent des heimischen Bedarfes werden durch die Imker gedeckt. Der Rest muss importiert werden.

Daran ändert auch der Zustrom an neuen, meist jungen Imkern in die Welt der Bienen nichts. Der Grund dafür: «Der heutige Nachwuchs legt keinen Wert auf Ertrag. Ihm geht es um die Hilfe für die Umwelt. Viele haben deshalb nur ein einziges Volk», sagte Maske. Die Ein-Volk-Haltung sei aber ein Irrweg. «Das kann nur ein Anfang sein, aber dann sollte man seinen Bestand ausbauen. Ideal sind zehn Völker», so der 66-Jährige.