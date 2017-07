Jung und alt gemeinsam: Kronacher Seniorengemeinschaft will Begegnungsstätte auf die Beine stellen

Das könnte eine ganz große Sache werden. Die Seniorengemeinschaft Kronach Stadt und Land will laut inFranken aus einem ehemaligen Diska-Supermarkt eine neue Begegnungsstätte machen.

Aber nicht nur einen Seniorentreff, weil zu den bisherigen Treffs schon an die 100 Menschen kommen und die alten Räume aus allen Nähten platzen. Dahinter steckt eine ausbaufähige und sehr innovative Idee, die Bianca Fischer-Kilian jetzt im Stadtrat vorgestellt hat. Entwickeln könnte sich ein Treff für alle, jung UND alt. Jugendliche könnten die Bewirtung übernehmen, es könnten Veranstaltungen für alle Altersgruppen dort stattfinden auch an den Wochenenden und abends. Träger soll eine Genossenschaft sein, an der sich viele Einzelpersonen, aber auch die Stadt beteiligen können.

Vielleicht geht’s ja ganz schnell mit dem Kronacher Bürgertreff – die Deutsche Fernsehlotterie hat bereits eine sechsstellige Fördersumme in Aussicht gestellt.