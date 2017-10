Junge Leute für die Pflege: Gesundheitsministerin wirbt in Kulmbach

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml will mehr Nachwuchs für die Pflegebereich gewinnen. Das hat die Gesundheitsministerin gestern bei der Eröffnung der Ausbildungsmesse in Kulmbach betont.

In der Pflege werden immer mehr gut ausgebildete Fachkräfte gebraucht. Deshalb muss es gelingen, die Entwicklungsmöglichkeiten in der Pflege bekannter zu machen und das Image des Berufs zu verbessern.

Die Ministerin unterstrich: „Pflege ist ein zukunftssicherer Beruf – und sie bietet die Möglichkeit, anderen Menschen zu helfen. Gleichzeitig ist der Ministerin aber auch bewusst, dass der Pflegeberuf attraktiver werden muss, wenn man junge Menschen dafür gewinnen will.