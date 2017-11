Erlangen (dpa/lby) – Die bayerische Junge Union stellt sich offen gegen CSU-Chef Horst Seehofer und fordert einen Rückzug des 68-Jährigen spätestens im kommenden Jahr. Ein Antrag, in dem mit Blick auf die bayerische Landtagswahl im Herbst 2018 ein «personeller Neuanfang» gefordert wird, wurde auf der Landesversammlung der JU am Samstag in Erlangen mit deutlicher Mehrheit angenommen.