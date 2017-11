Jupp Heynckes: Videobeweis «braucht Zeit»

München (dpa) – In der hitzigen Debatte über den Videobeweis in der Fußball-Bundesliga hat Jupp Heynckes etwas mehr Geduld angemahnt. «Wenn wir uns alle dazu äußern, davon wird es nicht besser», sagte der Trainer des FC Bayern München am Freitag und meinte: «Es braucht eine gewisse Zeit, bis sich das Ganze einspielt.» Zuletzt hatte es Kritik am Video-Assistenten und dessen Einsätzen bei Spielen gegeben. Manche Funktionäre fordern wieder die Abschaffung des Videobeweises.

Heynckes betonte, dass trotz der technischen Hilfe die Verantwortung und letzte Entscheidungsgewalt beim Referee auf dem Platz bleiben müsse. «Der Schiedsrichter muss das Gefühl haben: Ich bin derjenige, der das Spiel leitet», sagte der Trainer-Routinier.