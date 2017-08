Juwelendiebe auf frischer Tat ertappt: Schmuck im Wert von über 1 Mio gestohlen

Juwelendiebe sind in Bayreuth am Montag Morgen auf frischer Tat ertappt worden. Sie hatten bereits Schmuck im Wert von über einer Million Euro eingepackt und in dem Geschäft in der Maximilianstraße Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro angerichtet. Die Polizei nahm drei Polen bei dem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Innenstadt fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth sitzen alle drei inzwischen in Untersuchungshaft. Ein möglicher Komplize könnte sich noch auf der Flucht befinden. Deshalb sucht die Kripo Zeugen, die Montag Morgen in Bayreuth eine verdächtige Person oder ein Fahrzeug – möglicherweise mit osteuropäischem Kennzeichen – beobachtet haben.

Hinweise an die Kripo in Bayreuth.