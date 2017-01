K.O.-Tropfen-Attacken: Bayreuther Polizei ermittelt in vier Fällen

Die Bayreuther Polizei ermittelt im Zusammenhang mit K.O.-Tropfen. Es geht um mehrere Vorfälle, die schon einige Zeit zurückliegen. Ende November hatten sich drei junge Frauen bei der Polizei gemeldet, die über Übelkeit, Gedächtnislücken und Desorientierung klagten. Die drei hatten sich im selben Lokal aufgehalten und haben sich einer Blutuntersuchung unterzogen.

In einem weiteren Verdachtsfall vom 26. Dezember hat eine weitere Frau Anzeige wegen gleicher Symptome erstattet. Ob es sich um so genannte K.O.-Tropfen oder andere Substanzen gehandelt hat, ist noch unklar. Die Ergebnisse der Blutuntersuchungen liegen momentan noch nicht vor. Laut Polizei stehen die Ermittlungen am Anfang, ob es einen sexuell orientierten Hintergrund der Attacken gibt, ist ebenfalls unklar.