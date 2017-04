Kabinett bringt Bildungspaket mit Abiturreform auf den Weg

München (dpa/lby) – Drei Wochen nach dem CSU-Beschluss zur Reform des Gymnasiums hat das Kabinett den entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Er soll nach der Anhörung der Bildungsverbände noch vor dem Sommer in den Landtag eingebracht werden, sagte Bildungsminister Ludwig Spaenle (CSU) nach der Ministerratssitzung am Dienstag in München. Kern der Reform, die Teil eines größeren Bildungspakets ist, ist die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium (G9). Insgesamt sind rund 2000 neue Stellen vorgesehen – rund 1000 für die Gymnasien und weitere 1000 für die anderen Schularten.