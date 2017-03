Kabinett will neues Landesentwicklungsprogramm beschließen

München (dpa/lby) – Das Kabinett will heute endgültig die Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms beschließen. Erklärtes Ziel ist es, die ländlichen Räume zu stärken. So soll es künftig mehr sogenannte Oberzentren und Mittelzentren geben – dort sind dann etwa größere Gewerbeansiedlungen erlaubt als anderswo. Kreise und Gemeinden, die von Bevölkerungsschwund bedroht sind, können zudem mit höheren finanziellen Zuschüssen rechnen: Dem «Raum mit besonderem Handlungsbedarf» werden viele Kommunen zusätzlich zugerechnet.

Umstritten ist die weitere Lockerung des sogenannten «Anbindegebots». Dieses schreibt im Grundsatz vor, dass neue Gewerbegebiete an Siedlungen «angedockt» werden müssen. Nun sollen sich Firmen auch abseits von Ortschaften an Autobahnausfahrten, vierspurigen Straßen und Bahnstrecken ansiedeln dürfen. Und hoch umstritten ist auch, dass das Kabinett mit der Fortschreibung des LEP den Weg für eine neue Skischaukel am Riedberger Horn im Allgäu frei machen will.