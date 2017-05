Kämpfen für das Freibad – Waldbad gerettet

Triefenstein (dpa/lby) – Der Start in die Freibad-Saison war in diesem Jahr in Triefenstein (Landkreis Main-Spessart) so umkämpft wie nie zuvor. Eigentlich sollte das Waldbad geschlossen bleiben. Die Gemeinde konnte sich die Unterhaltung des Freibades nicht mehr leisten. Dass am Freitag trotzdem die ersten Schwimmer ihre Bahnen ziehen konnten, haben sie ehrenamtlichen Helfern zu verdanken. Die Bürger der Gemeinde wollten nicht kampflos aufgeben und schnappten sich Pinsel, Werkzeuge – und die Spendendose.

Der seit Anfang April existierende Förderverein «Pro Waldbad Triefenstein» ist nun der Betreiber des Bades. Die Mitglieder haben Geld und Sachspenden gesammelt und das Bad fit für die Saison gemacht. Auch die Aufsicht, den Verkauf von Eintrittskarten, Essen und Trinken sowie das Putzen übernehmen in diesem Sommer Freiwillige – gemeinsam mit dem bei der Gemeinde angestellten Schwimmmeister. Statt 350 000 Euro kostet das Freibad die Gemeinde damit nun voraussichtlich nur noch 125 000 Euro.

Das seit 1980 existierende Freibad hatte zuvor je nach Wetter zwischen 25 000 und 40 000 Badegäste jährlich gezählt. Wegen des kühleren Wetters macht das Waldbad noch bis zum Dienstag eine Zwangspause. Deutschlandweit gibt es rund 2500 Freibäder.