Känguru hält Polizei auf Trab

Prien am Chiemsee (dpa/lby) – Ein ausgebüxtes Känguru hat in Prien am Chiemsee Katz und Maus mit der Polizei gespielt. Nach Angaben der Beamten vom Freitag hatte ein Anwohner am Donnerstag Alarm geschlagen, weil er auf seinem Grundstück das Känguru weghüpfen sah. Sofort machten sich Streifenbeamte auf die Suche nach «Jumper», zunächst aber ohne Erfolg. Wenig später meldete sich die Besatzung eines Krankenwagens und teilte mit, das Känguru bei einem Weiler gesehen zu haben. Die Beamten nahmen diese Spur zwar umgehend auf, doch das Beuteltier machte sich vor den Augen der Polizisten aus dem Staub und verschwand in einem Wald. Am Freitag hatte «Jumper» genug von der Freiheit: In der Nähe seines Geheges ließ er sich einfangen.