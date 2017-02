Ancelotti: «Lahm wird bis zum Ende sehr professionell sein»

München (dpa) – Carlo Ancelotti erwartet von Kapitän Philipp Lahm nach dessen Rücktrittsankündigung starke letzte Karrieremonate. «Ich bin nicht glücklich damit, aber es ist seine Entscheidung und wir müssen das respektieren. Er ist sehr professionell und wird bis zum Ende sehr professionell sein», sagte der Trainer des FC Bayern vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Ingolstadt. Vier Tage später kommt am Mittwoch der FC Arsenal zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League in die Allianz Arena.

Ancelotti verriet am Freitag auf Nachfrage, er habe auch noch versucht, den Kapitän umzustimmen. «Ja. Ich habe mit ihm gesprochen. Ich habe gesagt, er kann weitermachen. Aber er will seine Arbeit mit 100 Prozent machen und nicht mit 90», sagte der Italiener. Lahm hatte am Dienstag erklärt, dass er nach der Saison seine Karriere beenden werde.

Dass die Münchner nun für die nächste Spielzeit einen neuen Rechtsverteidiger suchen müssen, hat für Ancelotti noch nicht die höchste Priorität. «Das ist ein Problem für die nächste Saison. Wir haben noch Zeit, um über die nächste Saison zu sprechen», sagte Ancelotti. «Es ist schwierig, einen rechten Verteidiger wie Lahm zu finden, aber das ist das Problem für die nächste Saison.»