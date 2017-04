Kaltstart in die Arbeitswoche

München (dpa/lby) – Kälte und Schnee haben den Menschen in Bayern einen ungemütlichen Start in die Arbeitswoche beschert. Die Temperaturen sackten in der Nacht zum Dienstag in den Keller. Vielerorts fiel Schnee, auch in München gab es leichte Schneefälle. Eisig kalt war es auf Deutschlands höchstem Berg: Auf der 2962 Meter hohen Zugspitze wurden am Dienstagmorgen minus 15 Grad gemessen. Auch in den kommenden Tagen soll es im Freistaat winterlich bleiben, dann sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes verbreitet nächtliche Minuswerte von bis zu fünf Grad unter dem Gefrierpunkt möglich.