Kampf gegen Rauschgift: Drogenjunkie aus Kulmbach muss ins Gefängnis

Die Erfolge der Kulmbacher Polizei im Kampf gegen die Drogen in der Stadt schlagen sich auch vor Gericht nieder. Am Kulmbacher Amtsgericht ist gestern laut Bayerische Rundschau ein 26-jähriger Mann aus der Stadt zu zwei Jahren und zwei Monaten Gefängnis verurteilt worden.

Bemerkenswert dabei, 46 Mal soll der vorbestrafte Kulmbacher Drogen gekauft und teilweise auch wiederverkauft haben und die Liste der 15 Zeuge beinhaltet viele, gegen die selbst ermittelt wird wegen Drogengeschäften. Der 26-Jährige wird außerdem bald wieder vor Gericht stehen, denn die nächste Anklage wird gerade vorbereitet.

Eine Chance hat er: wenn er einen Teil seiner Strafe im Gefängnis verbüßt hat kann er beim Programm Therapie statt Strafe mitmachen. Bedeutet, seine Strafe kann zurückgestellt werden, wenn er sich in Drogentherapie begibt. Darüber entscheiden dann aber ein Fachmann.