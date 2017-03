Kampf mit dem Schlamm beim «Braveheart-Battle»

Bischofsheim an der Rhön (dpa/lby) – Für Tausende Sportler ist es heute wieder soweit: Sie werfen sich freiwillig in den Schlamm, quälen sich durch eisig kalte Bäche und lassen sich von Schneekanonen beschießen. Der Startschuss für den Extremlauf «Braveheart-Battle» in Bischofsheim an der Rhön fällt um 11.00 Uhr. Von da an haben die Männer und Frauen fünf Stunden Zeit, um den Cross-Hindernislauf zu meistern. Auf den etwa 24 Kilometern müssen sie mehr als 30 künstliche und natürliche Hindernisse bewältigen. Viele Teilnehmer gehen kostümiert und bemalt an den Start.

Das Rennen findet zum achten Mal statt. Nach sechs Ausgaben in Münnerstadt waren die Teilnehmer 2016 erstmals im Bischofsheim angetreten, das von Hügeln umgeben wird.