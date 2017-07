Kampf um den Job: Stadtsteinacher Mesner klagt vor dem Arbeitsgericht

Der gekündigte Mesner von St.. Michael in Stadtsteinach, Andreas Dremer, und sein ehemaliger Arbeitgeber treffen sich heute vor dem Arbeitsgericht in Bayreuth. Mit sehr konträren Absichten. Dremer will in dem Job weiter beschäftigt werden, den er die letzten 16 Jahre bekleidet hat – Hausmeister und Mesner in der Kirchengemeinde St. Michael in Stadtsteinach.

Die Kirche hat ihm aber gekündigt -fristgerecht, gleich nach Weihnachten. Seit inzwischen elf Tagen ist Andreas Dremer offiziell raus. Die Kirchengemeinde argumentiert, es fehle das Geld, man schreibe zu hohe Defizite und müsse Sparmöglichkeiten umsetzen. Ob das Arbeitsgericht Bayreuth bereits heute eine Entscheidung fällt, ist unklar.

Die beiden Parteien hatten bereits einen Gütetermin vor dem Arbeitsgericht – ohne Ergebnis.