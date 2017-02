Kandidat der Freien Wähler: Klaus Georg Purucker aus Untersteinach will in den Bundestag

Der 48-jährige Metallbauunternehmer Klaus Georg Purucker aus Untersteinach ist Direktkandidat der Freien Wähler für die Bundestagswahlen im Herbst. Bei der Nominierungs-Versammlung in Scheßlitz am Samstag ist er mit großer Mehrheit zum Kandidaten im Wahlkreis Kulmbach gewählt worden. Dazu gehören der Landkreis Lichtenfels und 19 Gemeinden aus dem Landkreis Bamberg.

Ein Ziel für die Bundestagswahl hat Purucker auch schon ausgegeben: 5 plus x als Wahlergebnis – die Freien Wähler sind bisher nicht im Bundestag vertreten. Jetzt wolle man sich einmischen und auch auf Bundesebene Alternativen bieten, etwa zur AfD, so Bezirksvorsitzender Manfred Hümmer. Der Untersteinacher Kandidat Klaus Georg Purucker ist selbst Unternehmer und will die Wirtschaft zu seinem politischen Schwerpunkt machen