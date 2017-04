Kandidatenkür bei der AfD: Weitere Wochenenden reserviert

München (dpa/lby) – Die bayerische AfD nimmt sich rekordverdächtig viel Zeit für die Aufstellung ihrer Bundestagsliste: Nach bisher drei Tagen Listenaufstellung an den zwei vergangenen Wochenenden will der Landesvorstand nun drei weitere Wochenenden im Mai reservieren, um die Liste der Kandidaten zu komplettieren. Das teilte der Landesverband am Montag auf Anfrage mit. Grund für die langwierige Kandidatenfindung ist die Fülle der Bewerber. Bisher sind erst die vorderen neun Listenplätze besetzt. Am Sonntag nahm allein die Wahl des achten Listenplatzes mehrere Stunden in Anspruch. Bei anderen Parteien ist die Listenaufstellung für den Bundestag normalerweise an einem Wochenende erledigt.

Bei der AfD gibt es heftige Gefechte zwischen dem rechten und dem eher moderaten Parteiflügel. Und anders als bei den schon länger in den Parlamenten vertretenen Parteien garantiert ein Sitz in einem Vorstandsgremium keinen sicheren Listenplatz: Der Landesvorsitzende Petr Bystron landete nur auf Platz vier, nicht auf Platz eins. Komplett durchgefallen ist das AfD-Bundesvorstandsmitglied Dirk Driesang. Driesang wird vom rechten Parteiflügel heftig angefeindet, weil er den Ausschluss des Thüringer Fraktionschefs Björn Höcke befürwortet.

Sofern die AfD die Fünf-Prozent-Hürde überwindet, entspricht nach einer alten Faustformel ein Prozent bundesweiter Stimmanteil in etwa einem bayerischen Bundestagsabgeordneten. Bei sechs Prozent für die AfD bundesweit würden somit sechs bayerische Abgeordnete in den Bundestag einziehen, bei zehn Prozent voraussichtlich zehn.