Kann ein Hilfsfonds helfen?: Kulmbacher SPD will Wasserschäden abmildern

Nach den Hochwasserschäden in Kulmbach vom Samstag fordert die Kulmbacher SPD die Einrichtung eines Hilfsfonds. SPD-Stadtratsfraktionsvorsitzender Ingo Lehmann nimmt die Schäden, die in der Stadt entstanden sind, zum Anlass für seine Forderung. Freilich seien die Betroffenen zunächst selbst für die Behebung der Schäden verantwortlich. Dennoch sei er der Meinung, so Lehmann, dass die Stadt mit einem Hilfsfonds die finanziellen Auswirkungen für die Geschädigten abmildern sollte.

Vollgelaufene Keller, überflutete Straßen und Unterführungen und große Schäden an Hotels listet Lehmann auf.

Laut Polizei waren 300 Rettungskräfte von BRK, Feuerwehr und THW am Samstag Nachmittag in Kulmbach im Einsatz. Zwischen 16 Uhr 30 und 17 Uhr 15 gab es 150 Notrufe wegen des Starkregens. Manche Straßen waren aufgrund von Geröll längere Zeit unbefahrbar.

Die größten Schäden sind laut Polizei in zwei Hotels und einem Bekleidungshaus zu verzeichnen.

Wegen Ausspülungen von Geröll mussten die B85 und die B289 für eine Stunde komplett gesperrt werden, zahlreiche Nebenstraßen waren nicht mehr befahrbar.

Verletzte gab es laut Polizei aber nicht. Auch keine unwetterbedingten Verkehrsunfälle.