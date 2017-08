Kanzlerkandidat Schulz gratuliert neuem Grillmeister Schulz

Landsberg/Berlin (dpa) – SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat dem neuen Grillkönig Martin Schulz zu seinem Sieg bei den Deutschen Meisterschaften in Fulda gratuliert. «Glückwunsch und Grüße an meinen Namensvetter», schrieb Schulz am Dienstagabend auf Twitter nach einer Grill-Session mit dem Kleingärtnerverein in Landsberg. Grill-Meister Schulz hatte am Sonntag mit seinem Team «Grill-Doch-Mal» den Titel in der Profiklasse geholt. Der 38-Jährige aus Berg bei Neumarkt überzeugte die rund 130-köpfige Jury unter anderem mit seiner Kreation «Bayerischer Grillbauch trifft Asia Burger». Im vergangenen Jahr hatte es für den Oberpfälzer nur für den zweiten Platz gereicht.