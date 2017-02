Kapitän Brecko beim 1. FC Nürnberg wieder im Teamtraining

Nürnberg (dpa/lby) – Kapitän Miso Brecko ist beim 1. FC Nürnberg wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Dies teilte der fränkische Fußball-Zweitligist am Dienstag mit. Der 32 Jahre alte Außenverteidiger hatte sich vor drei Wochen einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Nach dem 0:2 am Montag bei 1860 München hofft Trainer Alois Schwartz, dass sich die personelle Lage weiter entspannt. «Wir hoffen, dass wir in den kommenden Wochen wieder besser aufgestellt sein werden», sagte Schwartz mit Blick auf die fehlenden Tim Matavz (Magen-Darm-Infekt), Georg Margreitter (muskuläre Probleme), Edgar Salli und Constant Djakpa (beide Trainingsrückstand).