Kardinal Marx spricht über Frauen in der katholischen Kirche

München (dpa/lby) – Die katholische Kirche in Deutschland setzt sich für einen höheren Frauenanteil in kirchlichen Führungspositionen ein. Kardinal Reinhard Marx wird heute zu einer Gesprächsrunde mit Teilnehmern des Förderprogramms «Kirche im Mentoring – Frauen steigen auf» in München erwartet. Die Veranstaltung bildet den Abschluss des ersten Zyklus des bundesweiten Mentoring-Programms, das weibliche Nachwuchskräfte auf Führungspositionen in der katholischen Kirche vorbereiten soll.

Ziel ist zudem, zu einer geschlechtergerechten Personal- und Organisationsentwicklung beizutragen. Das Mentoring-Programm wird vom Hildegardis-Verein, den deutschen (Erz-)Bistümern und der Deutschen Bischofskonferenz organisiert.

12,7 Prozent der Stellen in der oberen Leitungsebene der Bistümer waren laut Deutscher Bischofskonferenz 2012 mit Frauen besetzt; in der mittleren Führungsebene 19,2 Prozent. 2005 betrug dieser Anteil 5 beziehungsweise 13 Prozent.