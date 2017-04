Kardinal Marx überbringt Benedikt XVI. Glückwünsche

Rom/München (dpa/lby) – Kardinal Reinhard Marx hat zusammen mit den Dekanen seines Bistums am Dienstag den emeritierten Papst Benedikt XVI. in Rom getroffen. Der Erzbischof von München und Freising überbrachte dabei die Glückwünsche aller Gläubigen des Bistums zum 90. Geburtstag, den Benedikt XIV. bereits am Ostersonntag gefeiert hatte. Ebenso übermittelte Marx im Namen der deutschen Bischöfe, deren Vorsitzender er ist, Geburtstagsgrüße.

Zum Geburtstag am Ostersonntag hatte Marx dem Papst schriftlich gratuliert: «Die Kirche in Deutschland empfindet ein tiefes Gefühl des Dankes für Ihr lebenslanges Zeugnis und für Ihre väterliche Nähe. Ich denke zunächst an die Jahre Ihres Dienstes als Nachfolger Petri», schrieb der Kardinal.

Gerne denke die Kirche in Deutschland auch an die Apostolische Reise 2011, die unter dem von Papst Benedikt geprägten Leitwort «Wer glaubt, ist nie allein» gestanden habe. «Das ist es, was Sie Menschen schenken wollten und geschenkt haben: Heimat im Glauben und Heimat in der Kirche. Ihre oft wiederholten, mahnenden Hinweise, den Herrn als Zentrum und Angelpunkt unseres Glaubens niemals aus dem Blick geraten zu lassen, sind heute vielleicht aktueller denn je», schrieb Marx.

Benedikt, bürgerlich Joseph Ratzinger, war im Februar 2013 nach knapp acht Jahren im Amt zurückgetreten. Seitdem lebt er zurückgezogen im Kirchenstaat. Ratzinger wurde im oberbayerischen Marktl geboren und ging in Traunstein zur Schule. In Freising und München absolvierte er sein Theologiestudium. Nach Stationen als Professor unter anderem an der Universität Regensburg wurde er Münchner Erzbischof, ehe ihn Papst Johannes Paul II. zum Präfekten der römischen Glaubenskongregation berief und Ratzinger 2005 selbst Papst wurde.