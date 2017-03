Kardinal Marx warnt vor Ablehnung gläubiger Muslime

München (dpa/lby) – Kardinal Reinhard Marx hat vor einer Ablehnung gläubiger Muslime angesichts immer neuer islamistischer Gewalttaten gewarnt. «Die scharfe Ablehnung dieser Gewalttäter darf ja nicht zur Ablehnung, ja zum Hass gegen Menschen führen, die mit uns zusammen in diesem Land leben und arbeiten oder in großer Not zu uns gekommen sind», schrieb der Präsident der Deutschen Bischofskonferenz in seinem Hirtenbrief zum Beginn der Fastenzeit. Umso wichtiger sei es, die eigene Identität zu entdecken, die eigene christliche Überzeugung immer wieder neu zu leben und ins Gespräch zu bringen. Das ermögliche einen «guten Austausch und Dialog», befand der Kardinal.