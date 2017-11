Karl-Valentin-Orden für Philipp Lahm

München (dpa/lby) – Fußballweltmeister Philipp Lahm erhält den Karl-Valentin-Orden der Münchner Faschingsgesellschaft Narrhalla. Zum Faschingsauftakt an einem 11.11. in München geboren sei das Ausnahmetalent Vorbild für Fair Play, teilte die Narrhalla am Donnerstag mit. Ausgezeichnet werde der 33-Jährige für sein Zitat «Die meiste Luft hat der Ball» zu den extrem hohen Temperaturen beim Länderspiel gegen die Vereinigten Arabischen Emirate im Jahr 2009.

Die Verleihung findet beim Jubiläumsball zum 125-jährigen Bestehen der Faschingsgesellschaft am 13. Januar 2018 in München statt. Die Laudatio hält Ex-Oberbürgermeister Christian Ude (SPD). Die Narrhalla verleiht die Auszeichnung seit 1972. Träger des Karl-Valentin-Ordens sind unter anderen der emeritierte Papst Benedikt XVI. und CSU-Chef Horst Seehofer.