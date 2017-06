Karten fast schon weg: die Lieder auf Banz gibts am 7. und 8. Juli

Die „Songs an einem Sommerabend“ auf Kloster Banz gibt es nicht mehr – aber eine Nachfolgeveranstaltung. „Lieder auf Banz“ startet im Juli und das mit prominenten Protagonisten. Willy Astor und Konstantin Wecker kommen nach Banz und gehören zu einem abwechslungsreichen Programm mit namhaften Liedermachern und Nachwuchskünstlern.

Am 7. und 8. Juli gibt’s jeweils das gleiche Programm. Der Samstag ist schon ausverkauft, für den Freitag sind noch ein paar Tickets zu haben. Rund 4.500 Besucher sind jedes Jahr bei den „Songs an einem Sommerabend“ dabei gewesen, und offenbar erfreuen sich auch die „Lieder auf Banz“ einer großen Nachfrage.