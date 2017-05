Kastanienblütenfest: Wunsiedler feiern, dass Marktplatz-Bäume sehen bleiben dürfen

Inzwischen weiß jeder in Oberfranken, dass die Wunsiedler ihre vielen alten Kastanienbäume auf dem Marktplatz lieben. Seit Monaten haben die Bürger gekämpft, gegen eine Abholzung. Vergangene Woche hat sich der Stadtrat gegen die Pläne von Bürgermeister Karl Willi Beck gestellt, bisschen Licht rein zu lassen und ein paar Bäume umzumachen.

Heute Nachmittag gibt’s deswegen ein Kastanienblütenfest in Wunsiedel – nicht kommerziell, die Bürger bringen Essen trinken und was zum hinsetzen selbst mit – am Marktplatz in Wunsiedel unter den Kastanien. Unter denen gibt’s übrigens extra Sitzgelegenheiten – die haben die Bürger letztes Jahr selbst gebaut.