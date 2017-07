Katastrophe auf der Autobahn: 18 Menschen in Bus bei Münchberg verbrannt

Der Unfall zwischen einem Reisebus und einem Sattelzug heute Morgen auf der A 9 bei Münchberg hat sich zu einer Katastrophe entwickelt. Der Bus ist komplett ausgebrannt, nachdem er an einem Stauende auf den Laster aufgefahren war. 30 Männer und Frauen hat man geborgen. Viele von ihnen sind verletzt, einige schwer. 46 Passagiere saßen in den Bus, plus die zwei Fahrer. Das bedeutet, man muss davon ausgehen, dass 18 Menschen in dem Bus verbrannt sind. Spezialisten der Rechtsmedizin sollen die Leichen identifizieren. Es soll sich um einen Reisebus aus Dresden gehandelt haben, der auf dem Weg zum Gardasee war.

In einer Stunde gibt es vor Ort eine Pressekonferenz, an der Bayerns Innenminister Hermann und Bundesverkehrsminister Dobrindt teilnehmen. Sie wollen sich vor Ort ein Bild von dem Unfall machen und mit Rettungskräften sprechen, heißt es.

200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, BRK und THW waren vor Ort und vier Rettungshubschrauber.

Die A 9 bleibt in Fahrtrichtung Süden zwischen Münchberg Süd und Gefrees gesperrt. In Fahrtrichtung Norden ist sie wieder für den Verkehr freigegeben worden.