Katharina Wagner inszeniert «Tannhäuser» in Leipzig

Leipzig (dpa) – Die Bayreuther Festspielleiterin Katharina Wagner (38) inszeniert in der kommenden Saison Richard Wagners Oper «Tannhäuser» an der Oper Leipzig. Es sei das erste Mal, dass die Urenkelin des Komponisten als Regisseurin zu Gast in Leipzig sei, sagte Opernintendant Ulf Schirmer am Donnerstag.

Richard Wagner wurde 1813 in Leipzig geboren. In Bayreuth hat seine Urenkelin bereits seine Opern «Die Meistersinger von Nürnberg» (2008) und «Tristan und Isolde» (2015) inszeniert. Die Tochter des langjährigen Festspielchefs Wolfgang Wagner leitet die Festspiele auf dem Grünen Hügel seit 2008, zunächst mit ihrer Halbschwester Eva Wagner-Pasquier, seit 2015 alleine.