Blaualgen gibt es nun auch im Rudufersee in Michelau im Landkreis Lichtenfels. Das hat nun das Landratsamt mitgeteilt. Die Konzentration sei aber noch nicht so hoch, dass ein Badeverbot erteilt werden müsste. Die Besucher sollten aber das Schlucken von Wasser vermeiden und sich nach dem Baden im Rudufersee gründlich abduschen. Auch der Goldbergsee in Coburg ist von Blaualgen betroffen. Hier gilt seit vergangener Woche striktes Badeverbot.

(Foto: Symbolbild)