Kein extremistischer Hintergrund: Bamberger Bombendrohung eines verwirrten Einzeltäters

Die Bombendrohung eines 30-jährigen Senegalesen am Freitag in Bamberg hatte keinen extremistischen Hintergrund. Das haben die Ermittlungen von Kripo und Staatsanwaltschaft Bamberg ergeben. Der Mann, der am Freitag Mittag bei Einsteigen in einen Bus in Bamberg gesagt hatte, ‚jetzt müsst ihr alle sterben‘, sei psychisch krank, heißt es von den Behörden. Er ist in der geschlossenen Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses untergebracht worden.

Am Freitag Mittag war der Zentrale Omnibusbahnhof in Bamberg großräumig abgesperrt worden. Der Senegalese hatte sich widerstandslos festnehmen lassen und die Businsassen konnten unverletzt aussteigen. Eine Untersuchung der Rucksäcke des Mannes hatte nur Alltagsgegenstände zu Tage gefördert.