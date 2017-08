Kein Führerschein – mit verbotenem Zeichen: Quadfahrer von der Polizei gestoppt

Unschöner Bierfestbesuch: Eine 46-jährige Frau ist am letzten Bierfestwochenende von einem Mann angerempelt worden. – So (…)

So friedlich war’s schon lange nicht mehr. Die offizielle Bilanz steht zwar noch aus, aber schon jetzt berichtet die Polizei von (…)

In einem Schulbus bei Mitwitz im Landkreis Kronach ist ein Busfahrer diese Woche auf einen Schüler losgegangen. Das berichtet die (…)

BMW und Porsche gestohlen: Autodiebe schlagen in Bindlach zu

Jetzt haben die Autodiebe in Bindlach zugeschlagen. In der Nacht zum Freitag hatten sie einen 5er BMW gestohlen, den in einem Waldstück (…)