Kein Personalmangel an bayerischen Gerichten

Nürnberg (dpa/lby) – An Bayerns Gerichten droht – anders als in Ostdeutschland – derzeit keine Personalnot. Die Zahl der zu pensionierenden Richter werde zwar in den kommenden Jahren steigen. Die Altersstruktur der Richter sei aber so gleichmäßig, dass diese Entwicklung keine besonderen Probleme verursachen werde, sagte ein Sprecher des Justizministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Rund zwei Drittel der Richter im Freistaat sei jünger als 60 Jahre. Auch gebe es ausreichend Bewerber mit «erfreulich guter Qualifikation» für frei werdende Stellen im bayerischen Justizdienst. Der Sprecher führte dies darauf zurück, dass die Besoldung in Bayern und auch die Karrierechancen vergleichsweise gut seien. Der Deutsche Richterbund hatte jüngst vor einer drohenden Personalnot an den Gerichten in Ostdeutschland gewarnt.