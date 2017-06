Keine Bahn im Naturschutzgebiet: Die alte Höllentalbahn bei Naila wird nicht reaktiviert

Durch das Höllental im Frankenwald werden in nächster Zukunft keine Züge fahren. Die Wiederbelebung der alten Güterbahn-Strecke von Naila-Marxgrün nach Blankenstein in Thüringen kommt nicht in den neuen Verkehrswegeplan, sprich: Vor 2030 wird da auf jeden Fall nichts mehr passieren.

Das Projekt sei nicht wirtschaftlich, so Bayerns Innenminister Joachim Herrmann auf Nachfrage des Hofer CSU-Landtagsabgeordneten Alexander König. Daher will man auch keine 50 Millionen Euro in eine mögliche Reaktivierung investieren.

König und alle Gegner freut das: Das Naturschutzgebiet Höllental mit seinen vielen Quellen nehme keinen Schaden, die Bürger müssten keinen Lärm befürchten.

Die Strecke hätte vor allem für den Güterverkehr genutzt werden sollen.