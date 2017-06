Keine Fotos in Freibädern: im Kulmbacher Land sieht man die Sache entspannt

Dieses Thema sorgt seit ein paar Wochen für Aufregung: in manchen hessischen Freibädern dürfen keine Handybilder mehr gemacht werden. Die Frankenpost hat bei Freibädern im Kulmbacher Land nachgefragt, ob solch ein Verbot auch hier in Erwägung gezogen wird. Vorerst nicht, heißt es aus Kulmbach, Wirsberg, Stadtsteinach, Thurnau und Mainleus. In Himmelkron überlege man aber, Hinweisschilder aufzustellen. Man wolle die Situation weiter beobachten. Im Kulmbacher Freibad würden Leute daraufhingewiesen, wenn sie am Beckenrand wild Fotos knipsen.

In einigen hessischen Freibädern müssen die Linsen an Handys abgeklebt werden.