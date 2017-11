Keine Lust auf Halloween: Rentner bedroht Kinder mit Waffe

Dittelbrunn (dpa/lby) – Da hatten die Kinder nichts zu lachen: Weil er nach eigenen Angaben keine Lust auf Halloween hatte, hat ein Rentner in Unterfranken klingelnde Kinder mit einer Waffe bedroht. Die Kleinen auf Süßes-oder-Saures-Mission bekamen einen ordentlichen Schreck. Eltern, die dabei waren, riefen laut Polizei die Beamten. Es habe sich um eine Deko-Waffe gehandelt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Ob der Halloween-Trupp seinen Zug um die Häuser in Dittelbrunn (Landkreis Schweinfurt) fortsetzte, blieb unklar.